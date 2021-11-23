Двух мужчин задержали при попытке обокрасть монастырь в Ростове-на-Дону
Прокуратура: настоятельница храма задержала двух воров в монастыре в Ростове-на-Дону
Двое мужчин планировали обокрасть женский монастырь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Мужчины заметили на территории монастыря металлический брус. Они решили его украсть и сдать в пункт приема металлолома.
Воров заметили прихожанки и пошли к настоятельнице монастыря. Женщина тут же вызвала полицию.
«В итоге грабителей задержали и возбудили против них уголовное дело по статье УК России — „кража“», — рассказали в прокуратуре.
Мужчин приговорили к году исправительных работ.