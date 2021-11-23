Двух мужчин задержали при попытке обокрасть монастырь в Ростове-на-Дону

Двое мужчин планировали обокрасть женский монастырь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Мужчины заметили на территории монастыря металлический брус. Они решили его украсть и сдать в пункт приема металлолома.

Воров заметили прихожанки и пошли к настоятельнице монастыря. Женщина тут же вызвала полицию.

«В итоге грабителей задержали и возбудили против них уголовное дело по статье УК России — „кража“», — рассказали в прокуратуре.

Мужчин приговорили к году исправительных работ.