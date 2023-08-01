Криминал 01 августа 2023, 17:59 Двух мужчин задержали по делу о создании экстремистской организации в Москве Двух мужчин задержали по делу о создании экстремистской организации на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Двух мужчин задержали по подозрению в организации экстремистской деятельности на юго-западе Москвы. Следователи проведут допрос, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

«В настоящее время фигуранты доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — процитировали ее слова на сайте агентства.

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Мужчин задержали благодаря совместной работе следователей, Росгвардии, а также сотрудников оперативных служб.

По данным ведомства, в сентябре 2020 года злоумышленники организовали работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили вплоть до марта 2022 года в квартирах. На них участники изучали экстремистскую литературу.

Дело против участников возбудили по частям 1 и 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.