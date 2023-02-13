Криминал 13 февраля 2023, 22:55 Двух мужчин осудили за похищение людей в Петушках

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Суд признал виновными двух жителей Таджикистана в похищении людей и вымогательстве в городе Петушки Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, осужденные похитили двух мужчин, поместили их в багажник машины и увезли в Москву. В столице выходцы из Таджикистана пытали своих жертв и вымогали 200 тысяч рублей за освобождение.

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Потерпевшие связались со своей общей знакомой, в результате чего сотрудникам полиции удалось выйти на след преступников.

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