13 февраля 2023, 22:55
Двух мужчин осудили за похищение людей в Петушках
Суд признал виновными двух жителей Таджикистана в похищении людей и вымогательстве в городе Петушки Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, осужденные похитили двух мужчин, поместили их в багажник машины и увезли в Москву. В столице выходцы из Таджикистана пытали своих жертв и вымогали 200 тысяч рублей за освобождение.
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Потерпевшие связались со своей общей знакомой, в результате чего сотрудникам полиции удалось выйти на след преступников.
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