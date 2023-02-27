Криминал 27 февраля 2023, 22:54 Двух мужчин осудили за оборудование тайников с наркотиками в Тюмени

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Двум жителям Тюмени вынесли приговор по статье о покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, обвиняемые использовали картошку в качестве тайников для запрещенных веществ и развозили плоды по городу.

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Отмечается, что одного мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 7,5.

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