27 февраля 2023, 22:54
Двух мужчин осудили за оборудование тайников с наркотиками в Тюмени
Двум жителям Тюмени вынесли приговор по статье о покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, обвиняемые использовали картошку в качестве тайников для запрещенных веществ и развозили плоды по городу.
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Отмечается, что одного мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 7,5.
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