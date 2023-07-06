Криминал 06 июля 2023, 21:24 Двух мужчин будут судит в Пензенской области за жестокое нападение с молотком

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В Пензенской области будут судить двух мужчин, которые избили отца и сына в Никольске. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

В марте приятели вместе выпивали, когда одни из них вспомнил о старом конфликте со знакомым. Разгоряченные спиртным, мужчины отправились выяснять отношения с обидчиком.

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Когда его дома не оказалось, мстители напали с молотком на его 59-летнего отца. А потом нашли и самого мужчину, которого тоже избили.

В настоящее время уголовное дел в отношении обоих нападавших передали в суд.

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