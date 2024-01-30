Криминал 30 января 2024, 12:37 Двух мужчин арестовали за ограбление подростка на востоке Москвы СК предъявил обвинение подозреваемым в нападении на подростка на востоке Москвы РИА «Новости»

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Двум подозреваемым в нападении и ограблении подростка на востоке Москвы предъявили обвинение. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, ночью 27 января двое молодых людей напали на подростка возле одного из жилых зданий на улице Суздальская. Злоумышленники отняли у пострадавшего имущество на сумму в 30 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.

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Их удалось быстро найти. Подозреваемым грабителям 2004 и 2005 годов рождения предъявили обвинения. Суд одобрил заключение мужчин под стражу на время расследования.

Выяснилось, что подозреваемые прибыли в Москву, чтобы вести преступную деятельность. Не исключено, что они могут быть замешаны в похожих правонарушениях.

Еще два приезжих подпали под уголовное дело за хулиганство. В соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января причинили вред прохожему.