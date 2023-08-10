Криминал 10 августа 2023, 17:24 Двух москвичей арестовали после гибели школьницы, которой они дали наркотики Прокуратура Москвы: двух молодых людей арестовали по обвинению в смерти несовершеннолетней Фото: Telegram-канал Столичный СК

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчин 18 и 32 лет. Они проходят по уголовным делам о причинении смерти по неосторожности и незаконном сбыте наркотиков ребенку, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в начале августа двое молодых людей в квартире одного из жилых домов на улице Нелидовская продали наркотики 15-летней девочке и склонили ее к употреблению запрещенных средств. В результате школьница умерла в тот же день в больнице.

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Полицейским удалось быстро установить и задержать подозреваемых. На допросе один из них признал вину полностью, а другой частично. По решению суда мужчин отправили в СИЗО. Следователи продолжат собирать доказательства вины подозреваемых.

Ранее патрульные задержали закладчика на юго-западе Москвы. Мужчину заподозрили в распространении капсул с наркотиками.