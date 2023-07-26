Криминал 26 июля 2023, 15:19 Двух москвичей приговорили к колонии за обман пенсионеров Суд приговорил двух москвичей к колонии за обман пенсионеров на более чем 1,5 млн рублей Фото: freepik.com

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Двум жителям Москвы 37 и 35 лет вынесли наказание за мошенничество в виде заключения почти на 10 лет. Они обвиняются в обмане нескольких пенсионеров на более чем 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе прошлого года один из обвиняемых создал преступную группу, чтобы обманывать людей. Он привлек подельников, и они начали обзванивать москвичей под видом родственников. Жертвам сообщали, что якобы их близкие стали виновниками дорожной аварии и, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, нужно заплатить пострадавшим деньги в качестве моральной компенсации.

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Далее запуганным пенсионерам звонили уже от имени полицейских и требовали, чтобы они передали курьеру деньги для своих родных на улаживание ситуации. В итоге злоумышленники встречались с пенсионерами и забирали у них наличность, а после этого делили деньги между членами группы. Всего обвиняемые обманули пятерых пожилых людей.

Суд приговорил организатора банды к девяти с половиной годам колонии строгого режима, а его сообщнику дали девять лет.

Ранее пенсионерка из Москвы стала жертвой аферистов и лишилась пяти миллионов рублей.