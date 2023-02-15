Криминал 15 февраля 2023, 23:45 Двух молодых людей из Красноярска обвинили в ложных сообщениях о минировании

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В Красноярске перед судом предстанут два 18-летних молодых человека, которых обвинили в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Об этом написал «Царьград».

Правоохранители предполагают, что молодые люди хотели избежать контрольной и решили сообщить, что школа заминирована.

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По данным издания, они также распространяли ложную информацию о том, что бомба заложена в других учебных заведениях, детсадах и социальных объектах.

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Обвиняемые могут провести за решеткой до восьми лет.