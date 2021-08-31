Двух молодых людей будут судить за серию ограблений в Новом Уренгое

Двух молодых людей 17 и 19 лет обвинили в неоднократных грабежах студентов Нового Уренгоя. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным СКР, они нападали на жильцов общежития при колледже. Молодые люди приходили к ним и угрозами заставляли отдавать деньги и ценности.

Один раз они даже похитили четверых студентов и также угрозами заставили отдать их все ценности.

Студентов обвинили в грабеже и разбое. Кроме того, совершеннолетний преступник понесет наказание за вовлечение в тяжкие преступления несовершеннолетнего. Уголовное дело уже направлено в суд.