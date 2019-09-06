Двух мигрантов заподозрили в изнасиловании и убийстве петербурженки

По данным издания, на 21-летнюю девушку напали около одного из домов на улице Александра Матросова. Один мужчина держал петербурженку, другой насиловал. Затем они забрали у потерпевшей 13 тысяч рублей, но этим все не закончилось. Злоумышленники задушили несчастную девушку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.