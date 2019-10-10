Двух мертвых стюардов и белый порошок нашли в квартире в Химках. СК начал проверку

В съемной квартире в подмосковных Химках нашли мертвыми двух бортпроводников и белый порошок. Мужчины работали стюардами в известной российской авиакомпании.

Тела стюардов нашли в одной из квартир химкинской многоэтажки по улице Германа Титова 9 октября, в 16:03. Мужчинам было 28 и 26 лет. Рядом с ними правоохранители нашли белый порошок, который отправили на экспертизу, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Давность смерти мужчин — приблизительно 12 часов. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.

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«Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — подтвердили подмосковные следователи.

Сейчас правоохранители организовали комплекс мероприятий, которые должны пролить свет на смерть двух молодых мужчин. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая назовет точные причины смерти бортпроводников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Разбирательство продолжается.