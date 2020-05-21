Двух мертвых охотников с простреленными головами нашли в Якутии

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли на базе одной из геологоразведочных экспедиций в Якутии. Приятели отправились туда на охоту. Теперь следователи открыли уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Саха, утром 20 мая трупы мужчин 40 и 57 лет с огнестрелом обнаружили в 154 километрах от города Мирный в районе русла реки Иркюкей. Туда отправилась следственно-оперативная группа. Добираться до места из-за удаленности и труднодоступности пришлось на вертолете.

Следователи выяснили, что трое жителей Мирного поехали на охоту. Естественно, что при себе у них были ружья. Оставшийся в живых мужчина объяснил, что 19 мая между его приятелями произошла ссора. Он в ней не участвовал, так как пошел спать. Проснувшись, он увидел бездыханные тела. По его словам, один из друзей покончил жизнь самоубийством. После этого местный житель обратился в полицию.

«В тот же день следователем СКР возбуждено уголовное дело об убийстве», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается. В ближайшее время специалисты проведут несколько экспертиз.