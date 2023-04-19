Криминал 19 апреля 2023, 16:13 Двух лжегазовщиков из Самары будут судить за мошенничество

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В Самаре состоится суд над двумя мужчинами, которые притворялись сотрудниками газовой службы и брали с людей деньги за невыполненные услуги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники разработали мошенническую схему. Они притворялись сотрудниками газовой службы и под предлогом осмотра оборудования попадали в квартиры пожилых людей. Там они якобы устраняли утечку, после чего брали деньги за свои «услуги».

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Жертвами злоумышленников стали две пожилые женщины, которые отдали им 85 тысяч и 25 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Материалы дела передали в суд.