Криминал 23 марта 2023, 18:43 Двух краснодарских приставов осудят за разработку коррупционных схем

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Двое сотрудников управления ФССП обвиняются во взяточничестве и разработке коррупционных схем в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год приставы разработали схему, при которой снимали гражданам ограничения на выезд из России и получали за это взятки. Они вносили в базу данных поддельные документы, после чего их удаляли.

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Отмечается, что уголовное дело передали в суд.

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