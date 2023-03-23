23 марта 2023, 18:43
Двух краснодарских приставов осудят за разработку коррупционных схем
Двое сотрудников управления ФССП обвиняются во взяточничестве и разработке коррупционных схем в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год приставы разработали схему, при которой снимали гражданам ограничения на выезд из России и получали за это взятки. Они вносили в базу данных поддельные документы, после чего их удаляли.
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Отмечается, что уголовное дело передали в суд.
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