Криминал 25 августа 2023, 17:31 Двух киевлянок задержали за танцы на могилах бойцов ВСУ МВД Украины: в Киеве задержали девушек, станцевавших на могилах бойцов ВСУ unsplash.com

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Двух жительниц Киева задержали за танцы на могилах погибших бойцов ВСУ. Об этом сообщило МВД Украины в своем Telegram-канале.

Видео с веселящимися на кладбище девушками появилось в Сети вечером 24 августа. Правоохранители обнаружили ролик во время мониторинга, после чего установили личности горожанок.

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«За надругательство над могилами киевлянки могут попасть за решетку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении девушек возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Уточняется, что украинки принесли извинения за содеянное. Они отметили, что не хотели осквернить память погибших воинов, а также «не видели ничего плохого» в танцах на кладбище.

Ранее стало известно, что украинских солдат начали хоронить в раскопанных могилах во Львове на фоне нехватки мест на кладбищах.