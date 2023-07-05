Криминал 05 июля 2023, 18:39 Двух иностранцев приговорили к 4 и 5 годам колонии за сбыт наркотиков в Ижевске

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В Ижевске суд приговорил двух граждан Египта к четырем и пяти годам лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Устиновского районного суда.

По данным следствия, в прошлом году иностранцы вступили в сговор с незнакомцем, который передавал запрещенные вещества для их последующего распространения через тайники в городе.

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Отмечается, что свое наказание граждане Египта будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.