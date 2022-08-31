Двух иностранцев будут судить за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье

Двоих приезжих из стран ближнего зарубежья будут судить в Подмосковье за изнасилование и убийство пенсионерки в городском округе Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также в краже. Один из соучастников также обвиняется в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности местной жительницы городского округа Сергиев-Посад», — сказано на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 12 сентября прошлого года обвиняемые напали на пенсионерку в лесополосе вблизи СНТ «Приозерный». Мужчины изнасиловали потерпевшую и, опасаясь, что женщина пойдет в полицию, убили ее. После этого они украли у потерпевшей мобильный телефон. На следующий день тело женщины обнаружили прохожие.

Один из обвиняемых также в ночь с 10 на 11 сентября прошлого года совершил покушение на изнасилование местной жительницы, с которой недавно познакомился. Женщине удалось убежать от нападавшего, она обратилась в полицию.

Правоохранители в ходе расследования провели свыше 200 допросов, более 20 экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, судебно-медицинские, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемые находились на территории Российской Федерации незаконно и по данному факту возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производство и расследуется», — указано в сообщении пресс-службы регионального СК.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.