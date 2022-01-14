Двух хакеров из группировки REvil арестовали на 2 месяца

Двум предполагаемым хакерам из группировки REvil, рассылавшим вирусы-вымогатели, выбрали меру пресечения. Они проведут по арестом два месяца.

Вердикт 14 января вынес Тверской суд Москвы. Подозреваемых поместили под стражу до 13 марта.

В силовом ведомстве хакеров обвинили в неправомерном обороте средств платежей. Им грозит до семи лет лишения свободы с миллионным штрафом. Всего задержали 14 участников предполагаемого преступного сообщества.

При обысках у них изъяли сотни миллионов рублей и 20 автомобилей премиум-класса, сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Хакеры орудовали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях. ФСБ вышла на преступников после того, как от властей США поступила информация о лидере группировки, его причастности к кибератакам на сайты высокотехнологичных организаций.

Киберпреступники пользовались вирусами-вымогателями: шифровали на пораженном компьютере все данные на носителях, а за дешифровку требовали деньги. Они также похищали средства с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе путем приобретения дорогих товаров в интернете.