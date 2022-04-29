Двух грабителей, напавших на пассажира метро в Москве, поймали по горячим следам

Подозреваемых в грабеже и краже задержали по горячим следам на станции метро «Комсомольская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, злоумышленники подошли к незнакомому им 38-летнего мужчине у входных дверей на станцию метро. Они несколько раз ударили пострадавшего, а потом похитили у него два мобильных телефона, три банковские карты и скрылись. Материальный ущерб, по словам пострадавшего, составил 5900 рублей.

Подозреваемых смогли задержать в течение двух часов. Ими казались два приезжих из ближнего зарубежья 33 и 36 лет. Один из них уже был судим.

При досмотре у одного из задержанных нашли похищенные банковские карты. Оказалось, что деньгами, которые были на счетах пострадавшего, злоумышленники распорядились по своему усмотрению, успев совершить 16 транзакций в нескольких магазинах. Похищенные телефоны они тоже успели сбыть. Изъятое имущество в ближайшее время вернут пострадавшему мужчине.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела о грабеже и краже. Злоумышленников поместили под стражу.