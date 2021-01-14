Двух голодных американцев задержали в Москве за вооруженное нападение на курьера с пиццей

Двух мужчин с американским гражданством задержали в Москве за нападение на курьера. Они отобрали у него еду возле дома на улице Богданова. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, на 46-летнего курьера «Империи пиццы» напали около 04:00 13 января. Двое мужчин, угрожая ему ножом, отобрали продукты на 2,2 тысячи рублей.

Злоумышленников задержали спустя несколько часов, подтвердили в МВД по Москве. Ими оказались двое молодых людей 22 и 24 лет. У обоих российское и американское гражданство. Задержанные зарегистрированы и живут как раз в том доме, возле которого было совершено нападение на курьера.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, совершенном по групповому сговору. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.