Двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске перевели под домашний арест

Суд отправил под домашний арест двух фигурантов дела о разливе дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. Меру пресечения изменили заместителю главного инженера ТЭЦ Юрию Кузнецову и начальнику цеха Вячеславу Старостину.

Норильский городской суд продлил арест двум другим фигурантам дела о разливе дизеля до 30 сентября, передает ТАСС. Речь идет о директоре ТЭЦ-3 Павле Смирнове и главном инженере станции Алексее Степанове.

«Степанову и Смирнову арест продлен до 30 сентября. Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин», — заявил представитель суда.

На территории ТЭЦ, которая относится к группе компаний «Норникель», разлились нефтепродукты. В местную реку попало более 20 тонн дизеля. Причиной аварии стала просадка бетонной площадки, в результате чего разрушился резервуар с топливом.

Это крупнейшая экологическая катастрофа в регионе. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» решил оспаривать сумму из-за несогласия с методикой расчета. При этом компания согласна ликвидировать все последствия аварии.