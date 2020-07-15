Двух экс-премьеров посадили на 10 лет в Алжире
Двух бывших премьер-министров Алжира Ахмеда Уяхью и Абдельмалека Селляля приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
Чиновников обвинили в предоставлении неправомерных привилегий бизнесмену Мухиддину Тахкуту. Ранее они уже были осуждены на 12 лет за коррупцию. Сейчас преступники отбывают наказание.
Ранее во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Его заподозрили в коррупции и поймали с поличным при получении крупной взятки.