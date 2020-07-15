Двух экс-премьеров посадили на 10 лет в Алжире

Чиновников обвинили в предоставлении неправомерных привилегий бизнесмену Мухиддину Тахкуту. Ранее они уже были осуждены на 12 лет за коррупцию. Сейчас преступники отбывают наказание.

Ранее во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Его заподозрили в коррупции и поймали с поличным при получении крупной взятки.