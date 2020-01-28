Двух друзей задержали под Иркутском за тройное убийство

Как считает следствие, в ночь с 22 на 23 января 2020 года компания знакомых из пяти человек, среди которых была женщина, устроили застолье в одной из квартир в поселке Белореченский Усольского района Иркутской области. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора. Двое приятелей схватили ножи.

В итоге женщина и двое мужчин получили множественные ранения, от которых погибли на месте. Злоумышленники с места преступления скрылись. Но ушли они недалеко.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемые были задержаны. Ими оказались 33 и 48-летний местные жители, ранее неоднократно судимые», — сказано в сообщении Следственного комитета по региону.

Убитым мужчинам было 53 и 62 года. Женщине всего 46 лет.

Подозреваемые уже дали подробные признательные показания. В ближайшее время им будет определена мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.