Криминал 06 сентября 2023, 13:30 Двух друзей будут судить за убийство кемеровчанина

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В Кемерове будут судить двух приятелей, которые убили своего несостоявшегося подельника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР Кузбасса.

Изначально трое приятелей решились на преступление и спланировали его. Но 46-летний мужчина в последний момент сказал, что выходит из дела. Тогда оставшиеся двое сговорились избавиться от свидетеля. Они заманили знакомого в арендованный дом, убили, а потом сожгли тело и авто убитого.

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Уголовные дела в отношении мужчин передали в суд.

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