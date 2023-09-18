Криминал 18 сентября 2023, 19:13 Двух девушек задержали в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности Shot: двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Москве РИА «Новости»

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В центре Москвы полицейские задержали двух девушек. Их заподозрили в незаконной банковской деятельности, сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации уточнили, что для задержания девушек сотрудники полиции провели спецоперацию у проспекта Мира в Протопоповском переулке. Силовики разбили стекло автомобиля, двух задержанных положили на асфальт, а затем увезли.

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Имена подозреваемых не разглашают, чтобы не помешать следствию. По данным Shot, около места задержания провели обыски. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства установят правоохранители.

Ранее московские полицейские пресекли незаконный вывод за границу более миллиона евро. По данным следствия, обвиняемые предоставляли в коммерческий банк с правами агента валютного контроля фальшивые документы. По ним они якобы поставляли продукцию народного потребления. В результате сообщники проводили валютные операции по переводу денег на счет нерезидента России.