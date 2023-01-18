Криминал 18 января 2023, 11:53 Двух девушек поймали с наркотиками в Сочи

Читать 360tv в

В Сочи сотрудники полиции задержали двух девушек, у которых при себе оказалась крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Реклама

Полицейские остановили иномарку Hyundai с двумя девушками на стационарном посту для проверки документов. Во время досмотра правоохранители нашли в машине около пяти с половиной килограммов мефедрона и производного N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под стражу.