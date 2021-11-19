Два высокопоставленных сотрудника главка МЧС по Москве задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Первый заместитель начальника Главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержание произошло еще 18 ноября. Источник в правоохранительных органах уточнил, что фигуранты дела получили 50 тысяч рублей за паспорта для коммерческих организаций. Сейчас также идет расследование в отношении их посредника.

Кроме того, СК 19 ноября заявил о том, что министру культуры Крыма предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Ее задержали. Речь идет об истории с реконструкцией Театра кукол в Симферополе. По предварительным данным, министр получила 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке.