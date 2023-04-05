Криминал 05 апреля 2023, 22:38 Двух человек заподозрили в ложном минировании во Владимирской области

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Во Владимирской области фигурантами уголовных дел стали двое местных жителей, которых заподозрили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Один из фигурантов рассказал по телефону, что взрывное устройство заложено в круглосуточном магазине. Это было ложью, и при задержании выяснилось, что мужчина на момент звонка был пьян. Другой звонивший уверял, что ожидается подрыв на железнодорожном вокзале. Этим человеком оказалась ранее судимая женщина. Оба подозреваемых могут провести за решеткой до пяти лет.