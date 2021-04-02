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    02 апреля 2021, 18:30

    Двух человек задержали за кражу мусорных баков в Курганской области

    Дарья Морозова

    Сожителей задержали по подозрению в краже мусорных баков в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

    Уточняется, что они сделали это, чтобы купить алкоголь.

    «Находясь во дворе одного из домов, злоумышленники заметили два старых металлических контейнера. Они нашли грузовой автомобиль и попросили водителя отвезти баки в пункт приема металлолома», — рассказали в пресс-службе.

    В итоге часть денег они положили на счет телефона и заплатили водителю, а на оставшиеся купили выпивку. Заведено уголовное дело.