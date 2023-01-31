Криминал 31 января 2023, 23:47 Двух человек задержали по подозрению в краже в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух посетителей гипермаркета, которых заподозрили в краже товаров. Об этом написали «Невские новости».

Подозреваемых поймали в магазине на Выборгском шоссе. Работники гипермаркета заметили, что мужчина и женщина пронесли через кассу товары общей стоимостью свыше 5000 рублей и не заплатили за них.

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После задержания выяснилось, что они ранее были судимы за кражи и хранение наркотиков. Их доставили в полицейское отделение.