12 апреля 2023, 17:39
Двух человек задержали по подозрению в краже в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали брата и сестру, которых заподозрили в нескольких кражах. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, в начале марта подозреваемые украли из сумки 87-летней пенсионерки документы и 30 тысяч рублей. В минувший понедельник им удалось похитить у 84-летней горожанки более семи тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.
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Кражи
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