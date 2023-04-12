Криминал 12 апреля 2023, 17:39 Двух человек задержали по подозрению в краже в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали брата и сестру, которых заподозрили в нескольких кражах. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, в начале марта подозреваемые украли из сумки 87-летней пенсионерки документы и 30 тысяч рублей. В минувший понедельник им удалось похитить у 84-летней горожанки более семи тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.