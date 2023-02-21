Криминал 21 февраля 2023, 17:45 Двух бывших инспекторов ГИБДД признали виновными во взяточничестве в Ставропольском крае

Читать 360tv в

В Ставропольском крае двух бывших инспекторов ГИБДД признали виновными во взяточничестве, суд приговорил их к 7,5 года лишения свободы. Об этом сообщил сайт news1777.ru.

По данным следствия, подсудимые остановили водителя грузовика, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Реклама

По данным Nation News, автоинспекторы получили взятку в размере 60 тысяч рублей от руководителя транспортной организации за отказ в составлении административного дела в отношении нарушителя.

Реклама