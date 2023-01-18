Криминал 18 января 2023, 11:53 Двух бывших автоинспекторов заподозрили в получении взятки на Урале

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В Челябинской области двух бывших сотрудников полиции заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, местный житель попался пьяным за рулем и попытался откупиться 50 тысячами рублей.

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«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — рассказали в ведомстве.

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Бывших полицейских поместили под стражу.