18 января 2023, 11:53
Двух бывших автоинспекторов заподозрили в получении взятки на Урале
В Челябинской области двух бывших сотрудников полиции заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, местный житель попался пьяным за рулем и попытался откупиться 50 тысячами рублей.
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«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — рассказали в ведомстве.
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Бывших полицейских поместили под стражу.
Челябинская область
Полиция
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