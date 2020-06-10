    10 июня 2020, 20:14

    Двух бомжей подожгли в Челябинске. Один умер на месте

    Дарья Морозова

    Уголовное дело завели в Челябинске за убийство мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По их данным, «неизвестные облили горючей жидкостью двух спящих мужчин, после чего подожгли», «один скончался на месте происшествия, другого с тяжелейшими ожогами привезли из района Теплотехнического института в больницу № 6».

    Глава следственного отдела СКР по Калининскому району Челябинска Виктор Штирц заявил, что «уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жесткостью».