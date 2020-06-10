Двух бомжей подожгли в Челябинске. Один умер на месте
Уголовное дело завели в Челябинске за убийство мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, «неизвестные облили горючей жидкостью двух спящих мужчин, после чего подожгли», «один скончался на месте происшествия, другого с тяжелейшими ожогами привезли из района Теплотехнического института в больницу № 6».
Глава следственного отдела СКР по Калининскому району Челябинска Виктор Штирц заявил, что «уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жесткостью».