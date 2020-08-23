Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Двух боевиков убили в ходе перестрелки в Ингушетии, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Ранее в ингушском селе Троицкое развернули контртеррористическую операцию.

В оперативном штабе не сообщили подробностей операции и призвали местных жителей сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков и не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

В начале этой недели силовики уничтожили двух боевиков в лесном массиве неподалеку от селения Галашки в Сунженском районе. За день до этого неизвестные обстреляли сотрудников правоохранительных во время осмотра схрона с оружием. После этого силовики начали прочесывать лесной массив.