Двух боевиков, готовивших теракт на железной дороге, ликвидировали в Кабардино-Балкарии | 360°

Криминал 02 октября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Двух боевиков, готовивших теракт на железной дороге, ликвидировали в Кабардино-Балкарии ФСБ сообщила о ликвидации двух боевиков, пытавшихся устроить подрыв ж/д дороги в КБР

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Двух боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку на железной дороге, ликвидировали в Кабардино-Балкарии. О пресечении попытки теракта сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что преступники при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали ответным огнем были нейтрализованы, сообщил ТАСС.

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На месте преступления правоохранители обнаружили взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, а в доме одного из злоумышленников при обыске изъяли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств. Кроме того, задержан сообщник террористов.

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Следователи СКР по Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело (по статьям 222, 222.1, а также статье 317 УК РФ). В пресс-службе СК сообщили, что операция по задержанию боевиков прошла 1 октября в Прохладненском районе. Вооруженные преступники собирались установить взрывное устройством под железнодорожным полотном.

Следователи и криминалисты СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

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