Криминал 17 августа 2023, 03:24 Двух боевиков «Азова» осудили за обстрелы жилых домов в ДНР Суд ДНР приговорил двух «азовцев» к 24 годам тюрьмы за обстрелы жилых домов Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков национального полка «Азов»* к 24 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов из минометов. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года командование ВСУ приняло решение об уничтожении жилых домов в населенных пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка.

Реклама

Украинские военнослужащие Павел Артеменко и Антон Романюк выполнили этот приказ. Артеменко руководил из командного пункта в Мариуполе, а Романюк обстреливал жилые дома и объекты инфраструктуры из чешского миномета PRAM (L) VZ 82. Всего боевик сделал не менее 60 выстрелов.

Пострадавшие предъявили обвиняемым гражданские иски на сумму 27 миллионов рублей.

В четверг, 10 августа, суд ДНР приговорил боевика «Азова»* к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.

*«Азов» — признан террористической организацией по решению Верховного суда РФ.