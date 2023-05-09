Криминал 09 мая 2023, 19:29 Двух боевиков «Азова» будут судить за расстрел жителей Мариуполя СК: два боевика «Азова» предстанут перед судом в ДНР за убийство мирных жителей Пресс-служба МВД

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Два представителя националистического полка «Азов»* предстанут перед судом в Донецкой Народной Республике за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Ивана Бочкарева и Дмитрия Канупера. Они выяснили, что в один из дней в период с 15 по 20 марта 2022 года националисты, находясь на позиции на улице Латышева, расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями. В результате нападения мужчины погибли на месте.

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После этого подозреваемые расстреляли еще двух идущих по улице Мариуполя. От полученных ранений один мужчина скончался на месте, второй смог укрыться в безопасном месте.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

Ранее санитар националистического полка «Азов»* признался, что расстрелял мирного жителя Мариуполя. По его словам, он заподозрил в мужчине наводчика.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.