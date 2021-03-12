Двух бизнесменов обвинили в даче взяток на 13 млн рублей алтайскому министру здравоохранения

Двум новосибирским бизнесменам предъявили обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику. По предварительным данным следствия, за покровительство на аукционах они могли заплатить 13 миллионов рублей.

«28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ „Дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере“», — сообщили в региональном СК.

Жителя Казахстана заключили под стражу на время расследования, подозреваемой из Новосибирска, по сообщению СК, избрали меру пресечения не связанную с изоляцией от общества.

По версии следствия, с июля прошлого года и до момента задержания главы Минздрава бизнесмены из Новосибирска передали в Горно-Алтайске Сергею Коваленко и его помощнику взятку в размере 13 миллионов рублей за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты.

В офисах коммерческих организаций в Новосибирске провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову 11 марта предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере.