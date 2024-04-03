Криминал 03 апреля 2024, 13:27 Двух альфонсов будут судить в Екатеринбурге за обман 17 девушек

Читать 360tv в

В Екатеринбурге будут судить двух молодых людей, которые втирались к девушкам в доверие и обманывали их. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД города.

На протяжении полутора лет, с осени 2021 года по весну 2023, 23-летний парень с другом знакомились с девушками и начинали с ними отношения. Потом предлагали совместный бизнес и просили доверчивых жертв открыть ИП и расчетные счета. Получив к ним доступ, молодые люди исчезали.

Реклама

Всего на счету подельников 17 обманутых девушек. За их счет парни получали от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Обвиняемых будут судить по статье «Мошенничество».

Авторы: