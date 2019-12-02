Дворник нашел человеческую ногу в мусорном баке в Реутове

Дворник из Реутова обнаружил человеческие останки в мусорном контейнере около одного из жилых домов. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 1 декабря он нашел часть правой ноги в баке между домами № 37 и № 39 на Юбилейном проспекте. После этого 39-летний мужчина обратился в полицию и сообщил о находке. На место выехала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов забрали останки и направили их в морг для проведении судебно-медицинской экспертизы. После нее специалисты попробуют определить личность погибшего. Стражи порядка сейчас выясняют все обстоятельства этой истории.