Криминал 16 января 2023, 22:06 Дворник из Петербурга напал на двух женщин с ножом

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В Санкт-Петербурге дворник напал на двух пожилых женщин. Своих жертв он несколько раз ударил ножом, сообщил сайт kp.ru.

Злоумышленник распивал алкоголь вместе с пострадавшими в коммунальной квартире на Лесном проспект в Выборгском районе города. Между собравшимися возникла ссора, из-за чего дворник схватил нож и начал бить им женщин.

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Их состояние оценивают как тяжелое, написал «Царьград».

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