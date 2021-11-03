Двойника Джонсона нашли в Англии

Двойника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поймали в Англии. Причиной задержания стала кража в кафе, куда мужчина пришел вместе с сообщником. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Daily Star.

Двойник политика носит имя Джейсон Уотсон. Мужчине 43 года. У посетительницы ему удалось выкрасть 1700 долларов. Также они вместе с сообщником похитили банковскую карточку женщины и ее серьги.

Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Сотрудники органов установили, что ранее двойник политика уже проходил по дело о краже.