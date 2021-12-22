Двоим жителям Удмуртии вынесли приговор за незаконную вырубку леса

Двоих жителей Удмуртии приговорили к условному заключению за незаконную вырубку леса. Об этом сообщило IZHLIFE со ссылкой на пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Следователи выяснили, что злоумышленники 1974 и 1993 годов рождения занимались вырубкой древесины на территории Воткинского лесничества. Своим поступком они нанесли ущерб государству в особо крупном размере.

Мужчины признали свою вину, а также частично возместили нанесенный ущерб. Их приговорили к году и полутора годам лишения свободы условно.