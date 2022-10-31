Двоим жителям Приморья простили убийство в связи с истечением сроков давности | 360°

31 октября 2022, 21:55
Двоим жителям Приморья простили убийство в связи с истечением сроков давности
Двое жителей Партизанска Приморского края признались в совершении убийства, однако избежали наказания. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на судебный департамент региона.
По данным следователей, убийство мужчины совершили в январе 1995 года. Они застрелили пострадавшего, после чего скрылись на машине.
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Накануне злоумышленники решили сознаться в содеянном. Однако Партизанский городской суд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности преследования.
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Убийства
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