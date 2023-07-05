Криминал 05 июля 2023, 16:53 Двоих жителей Свердловской области приговорили к 6 и 7 годам колонии за вымогательство и похищение человека

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Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил к шести и семи годам лишения свободы двух мужчин за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

По данным следствия, летом прошлого года подсудимые нашли на улице телефон, на номер которого неизвестный стал отправлять сообщения с просьбой продать наркотик. Мужчины назначили встречу, в ходе которой представились потерпевшему полицейскими.

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Отмечается, что обвиняемые похитили жертву и начали вымогать 50 тысяч рублей за якобы освобождение от уголовной ответственности.