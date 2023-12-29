Криминал 29 декабря 2023, 15:29 Двоих жителей Пензенской области приговорили к 2 годам колонии условно за кражу лошадей

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Суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно двоих жителей Пензенской области, которые украли лошадей из конюшни. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По данным следствия, этим летом мужчины вывели трех жеребцов, погрузили их в кузов грузовика и уехали. Похищенных лошадей они привезли на время в Среднюю Елюзань и планировали их продать, но сделать этого не успели.

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Отмечается, что трем потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 420 тысяч рублей.