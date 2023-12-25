Криминал 25 декабря 2023, 20:19 Двоих жителей Мытищ признали виновными в убийстве человека ради его квартиры Суд приговорил двоих жителей Мытищ к колонии за убийство человека ради квартиры Telegram-канал прокуратуры Московской области

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В Московской области вынесли приговор по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение квартиры и убийстве ее собственника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Мужчину и женщину признали виновными в совершении преступлений. В суде установили, что злоумышленники обманом заставили знакомого составить завещание, по которому жилье мужчины стоимостью 14,5 миллиона рублей после его смерти перейдет третьим лицам.

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После этого женщина пригласила потерпевшего к себе в гости и во время общения подсыпала в его бокал с алкоголем наркотик. Мужчина умер из-за отравления. Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы, а ее сообщника к 16 годам заключения. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего и строгого режимов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в квартире многоэтажного дома в Мытищах произошло жестокое убийство. Судимый за насилие мужчина расчленил серийного вора.