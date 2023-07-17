Криминал 17 июля 2023, 18:41 Двоих жителей Кронштадта задержали за то, что они угрожали женщине пистолетом

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Полиция Санкт‑Петербурга задержала двоих злоумышленников, которые угрожали женщине пистолетом и просили у нее закурить. Об этом сообщила Neva.Today.

Ситуация произошла в Кронштадском районе в пятницу, 14 июля. Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что рядом с продуктовым магазином к ней подошли двое незнакомых мужчин. Они начали угрожать ей пистолетом и просили закурить.

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Злоумышленников задержали в этот же день. Ими оказались 36-летний и 27-летний жители Кронштадта. При себе у них было три пневмата. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».